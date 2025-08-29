SON DAKİKA... Diyarbakır’da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı: O şüpheli yakalandı!

Diyarbakır’da dün esnaf Ahmet Arslan iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti. Çocuğun “Ağabey yardım et” sözü üzerine duruma müdahale etti. Küçük çocuk kurtarılırken, 28 yaşındaki şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 10:52 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 11:55

Olay, 27 Ağustos öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğu zorla götürülmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak 'ağabey beni kurtar' dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42) şüpheliye müdahale etti. Çocuk şüphelinin elinden kaçıp kurtuldu. Aslan'ın, şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle 2 parmağı kırıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ailenin de şikayeti üzerine polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüphelinin G.K. olduğu tespit edildi. G.K., saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir cami bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. G.K.'nin emniyetteki işlemler devam ediyor.