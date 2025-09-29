Çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı! Ekranlardan uzak ama gönüllerde hala bir yıldız! Tanıyabildiniz mi?

Sosyal medyada paylaşılan çocukluk fotoğrafıyle gündem olan bu minik, masum bakışlarıyla herkesi büyüledi. Kim olduğunu anlamakta zorlananlar, yıllar içinde büyüyüp güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiğini öğrendi. Kariyerinin zirvesindeyken şaşırtıcı bir kararla oyunculuğu bıraksa da, bugün ekranlardan uzak olmasına rağmen yaptığı iyiliklerle herkesin gönlünde özel bir yer ediniyor.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 12:07 Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 12:24

Masum bakışları ve içten gülüşüyle hemen herkesin kalbini fetheden bir çocuktu. Bu fotoğraf, yıllar sonra onu nasıl bir yıldız yapacağının adeta ipuçlarını veriyordu.

Yıllar geçti, o masum küçük kız büyüdü ve güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi, geniş bir hayran kitlesi kazandı. Fakat kariyerinin zirvesindeyken sürpriz bir karar vererek şöhreti ve parlak ışıkları geride bırakıp bambaşka bir yol seçti.