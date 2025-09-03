Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı: Ercan Kahyan hayatını kaybetti

TARTIŞMA SONRASI CİNAYET

Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay bir mekânda yaşanan tartışma sonucu çıktı. Tartışmanın büyümesiyle saldırganın savcının boğazını kestiği belirtildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Can Gül, olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HUSUMETİ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kahyan ve 19 yaşındaki Mustafa Can Gül arasında husumet bulunduğu öğrenildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında bir Başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Görevli vekilin ve savcının incelemeler yapmak üzere olay yerine gittiği öğrenildi.