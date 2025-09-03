Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı: Ercan Kahyan hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a, 19 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Boğazından bıçaklanan Savcı Kahyan, olay yerinde hayatını kaybederken, görgü tanıkları olayın bir mekanda tartışma sonucu meydana geldiğini belirtti. Saldırgan kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Çekmeköy'de jandarma bölgesinde yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki bir şahıs, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçakla saldırdı.
Boğazına bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan savcı Ercan Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.
TARTIŞMA SONRASI CİNAYET
Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay bir mekânda yaşanan tartışma sonucu çıktı. Tartışmanın büyümesiyle saldırganın savcının boğazını kestiği belirtildi.
KISKIVRAK YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Can Gül, olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
HUSUMETİ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kahyan ve 19 yaşındaki Mustafa Can Gül arasında husumet bulunduğu öğrenildi
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında bir Başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Görevli vekilin ve savcının incelemeler yapmak üzere olay yerine gittiği öğrenildi.