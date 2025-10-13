Diyarbakır merkezli 13 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 79 şüpheli yakalandı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheli ile başka suçtan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.