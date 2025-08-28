Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu cep yakıyor: Tam 10 bin TL!
Malatya'da dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen sakızın fiyatı altınla yarışıyor. Yaz aylarında kuruduktan sonra kökünden özel bir yöntemle sakızın kilosu 10 bin liradan satılıyor!
Malatya'nın dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen sakız, kilosu 10 bin TL'ye ulaşan fiyatıyla adeta altınla yarışıyor.
Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal kesimlerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, yaz aylarında kuruduktan sonra kökünden özel bir yöntemle sakız elde edilerek satışa sunuluyor.
Hem zahmetli üretim süreci hem de sağlığa faydalı olması nedeniyle oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip olan kenger sakızı, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.
Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yaz Büyük Mahalle mevkiindeki dağlık alana çıkarak, saatlerce süren yoğun bir çalışmanın ardından kenger sakızı topluyor. Çapa yardımıyla bitkinin kökünü açığa çıkaran Demirkaya, kökü bıçakla çapraz keserek sakızın oluşmasını sağlayan sıvının dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Toprakta bir gün bekleyerek sertleşen sıvı daha sonra toplanıyor.