SON DAKİKA… Nişanlı çift doğum günü kutlaması dönüşü hayatını kaybetmişti: Ezgi Elçin Ünal ile ilgili kahreden detay!

SON DAKİKA… Trafik canavarı yine can aldı… Kahreden kaza bu kez Denizli’de yaşandı. Doğum günü partisi dönüşünde alkollü olduğu iddia edilen Sabri Tığlı’nın kullandığı araç ağaca çarptı. Kazada, İbrahim Baran Tuncer ile nişanlısı Ezgi Elçin Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nişanlısı İbrahim için doğum günü partisi organize eden Ezgi Elçin ile ilgili o detay yürekleri dağladı.

Ceyhan TORLAK

Kaza, önceki gün Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen Sabri Tığlı (26), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca adeta ok gibi saplanan otomobilde sıkışan Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın yaşandığı gün doğum günü olan İbrahim Baran Tuncer (23) ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç nişanlı çiftin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

O DETAY YÜREK YAKTI: MEĞER 2 AY ÖNCE DE...

Nişanlısı İbrahim için doğum günü partisi organize eden Ezgi Elçin ile ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Ezgi Elçin'in babası Raşit Ünal'ı hastalık nedeniyle 2 ay önce kaybettiği öğrenildi.

Ezgi Elçin bugün Denizli Asri Mezarlık Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Bozburun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.