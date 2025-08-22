SON DAKİKA… Nişanlı çift doğum günü kutlaması dönüşü hayatını kaybetmişti: Ezgi Elçin Ünal ile ilgili kahreden detay!
SON DAKİKA… Trafik canavarı yine can aldı… Kahreden kaza bu kez Denizli’de yaşandı. Doğum günü partisi dönüşünde alkollü olduğu iddia edilen Sabri Tığlı’nın kullandığı araç ağaca çarptı. Kazada, İbrahim Baran Tuncer ile nişanlısı Ezgi Elçin Ünal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nişanlısı İbrahim için doğum günü partisi organize eden Ezgi Elçin ile ilgili o detay yürekleri dağladı.
Kaza, önceki gün Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen Sabri Tığlı (26), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı.
Ağaca adeta ok gibi saplanan otomobilde sıkışan Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.