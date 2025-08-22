SON DAKİKA… Nişanlı çift doğum günü kutlaması dönüşü hayatını kaybetmişti: Ezgi Elçin Ünal ile ilgili kahreden detay!

Kazanın yaşandığı gün doğum günü olan İbrahim Baran Tuncer (23) ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç nişanlı çiftin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

O DETAY YÜREK YAKTI: MEĞER 2 AY ÖNCE DE...

Nişanlısı İbrahim için doğum günü partisi organize eden Ezgi Elçin ile ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Ezgi Elçin'in babası Raşit Ünal'ı hastalık nedeniyle 2 ay önce kaybettiği öğrenildi.