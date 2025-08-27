Dolandırıcıların oyunu pes dedirtti: Bir alo ile 6 milyon TL'sini kaptırdı!

Bursa’da 75 yaşındaki emekli yaşlı bir adamı hedef alan iki dolandırıcı, kendilerini komiser gibi tanıtarak aradıkları adamın 5 Milyon değerindeki döviz ve altınlarını aldı. “Gizli operasyon yapıyoruz” diyerek dolandırıcılık yapan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Nilüfer ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki M.K.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini "komiser" olarak tanıttı. "Gizli bir operasyon yürütüyoruz. altın ve paraların tehlikede" diyerek yaşlı adamı yönlendiren 2 dolandırıcı, banka hesaplarındaki tüm paraları çekmesini ve evindeki ziynetleri hazırlamasını istedi.

Bunun üzerine yaşlı adam, bankadan çektiği 22 bin Euro ve 66 bin Dolar ile birlikte 21 çeyrek altın, 10 Ata altın, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam değeri 5 milyon 145 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu.