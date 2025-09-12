Düğünde tavuk döner ve pilav yiyen 92 kişi hastanelik oldu

Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreninde dağıtılan tavuk döner ve pilavdan yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayeti olan 10'u çocuk 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Büyük bölümü kendi araçlarıyla, bir bölümü de ambulanslarla hastanelere kaldırılan vatandaşların çoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.