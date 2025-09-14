Düzce'de genç kız çatıya çıktı: Kurtarmak isteyenlerde mahsur kaldı!

Düzce'de alkolün etkisinde olduğu iddia edilen genç kız, 16 katlı binanın çatısına çıktı. Genç kızı kurtarmak için çatıya çıkan iki kişi ise kaygan zemin nedeniyle çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 09:32

Gece saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın çatısında yaşanan hareketli anlar, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, üniversite eğitimi için Düzce'ye gelen M.Y. isimli genç kız, binanın 3. katındaki evinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı.

MAHSUR KALDILAR Genç kızın sesini duyan Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahale etti. Genç kızı bulunduğu yerden indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin nedeniyle tekrar yukarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi.