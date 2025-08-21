Emeklilerin yeni gözde şehri belli oldu! İstanbul’a yalnızca 3 saat… Üstelik hem sakin hem de tertemiz

Tatlısu'da konaklama imkanı sınırlı olsa da bölgede küçük oteller ve pansiyonlar mevcut. Daha geniş seçenek arayanlar için Erdek ve Bandırma'da farklı alternatifler de bulunuyor.

TARİHİ ROTALAR DA MEVCUT

Tatlısu yalnızca denizi ile değil, tarihi ve doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Kyzikos Antik Kenti'ne yakınlığı sayesinde tarih meraklılarına hitap eden bu köy, çevresindeki koylar ve Dalyan bölgesi ile doğa yürüyüşleri meraklılarına da cazip seçenekler sunuyor.