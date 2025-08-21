Emeklilerin yeni gözde şehri belli oldu! İstanbul’a yalnızca 3 saat… Üstelik hem sakin hem de tertemiz
İstanbul’a yakın konumuyla da öne çıkan bu köy, özellikle emekli insanların yeni rotası oluyor. Sakinliği ve temiz havası ile gözde olan bu yer, kalabalıktan uzaklaşıp huzurlu bir yaşam arayışında olan kişilerin yeni adresi haline geldi. Peki burası neresi? İşte görenleri kendine hayran bırakan o yer…
Tertemiz denizi, bembeyaz kumları ve sakin atmosferiyle son dönemde özellikle emeklilerin dikkatini çeken bu yer, Kapıdağ Yarımadası'nın doğusunda yer alıyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı olan Tatlısu Köyü, yalnızca emeklilerin değil aynı zamanda ailelerin de sıklıkla tercih ettiği yerlerden biri.
Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bu yerde bulunan Tatlısu Halk Plajı, incecik beyaz kumları ve sığ deniziyle özellikle çocuklu aileler için güvenli ortam sunuyor.