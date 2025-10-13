Erzurum'da 8 araç birbirine girdi: Yağışlı hava zincirleme kazaya davetiye çıkardı!

Erzurum'da yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girerken ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

İHA

Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.