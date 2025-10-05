Eski eşi ile onun yanındaki kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.'nin peşinden iş yerine gitti. Fatma K.'yi da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.