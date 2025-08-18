Eyüpsultan’da taksici Sefer Kaya'ya 5 kurşun sıkmıştı! Caninin ifadesi ortaya çıktı! “Hasmım sanınca…”

Eyüpsultan'da meydana gelen taksici cinayeti, Türkiye'nin gündemine oturdu. Taksici Sefer Kaya'nın hayatını kaybettiği saldırının şüphelisi Muhammed E.İ., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk beyanında "hasmıma benzettim" diyerek ateş ettiğini öne sürmesi, olayın boyutunu değiştirdi. Cinayetin arkasındaki sır perdesi, polisin çok yönlü soruşturmasıyla aralanmaya çalışılıyor.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 14:29 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 15:24

Olay, Eyüpsultan, Kemerburgaz Mahallesi'nde 16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.