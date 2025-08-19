Ferrari kazasında yeni gelişme: Kaza yapan usta konuştu! " Gaza bir anda yüklenince..."
İstanbul Büyükçekmece'de 17 milyon lira değerindeki Ferrari'nin hurdaya döndüğü kaza, sürücünün açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Aracın tamirini yapan ve test sürüşü sırasında kaza yapan usta Hakan Yılmaz, olay anını ve aracın akıbetini anlattı. Herkesin kafasındaki o soru 'Aracın bedelini kim ödeyecek?' işte Türkiye'nin gündemine oturan olayın detayları...
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te meydana geldi. Müşterisinin "rüzgar sesi" şikayeti üzerine aracı test sürüşüne çıkardığını belirten usta Hakan Yılmaz, dönüş esnasında yolun kaygan olması nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve köprü ayağına çarptığını söyledi.
TAMİR SONRASI TEST SÜRÜŞÜ KABUSA DÖNDÜ
Kaza sonrası lüks araç kullanılamaz hale geldi. Yılmaz, "Birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık" ifadelerini kullandı.
"ARACIN KASKOSU YOK, BEDELİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ"
Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, kaza anında büyük bir şok yaşadığını ancak can kaybı veya ciddi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. En dikkat çeken detay ise aracın akıbetiyle ilgili oldu.
"MÜŞTERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"
Yılmaz, piyasa değeri 15 milyon lira olan aracın kaskosunun olmadığını ve müşterisinin mağduriyetini gidermek için tüm masrafı kendisinin üstleneceğini açıkladı. Yılmaz, "Çok şükür canımızda bir şey yok. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz" dedi.
USTA O ANLARI ANLATTI:
