Ferrari kazasında yeni gelişme: Kaza yapan usta konuştu! " Gaza bir anda yüklenince..."

Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video

"ARACIN KASKOSU YOK, BEDELİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, kaza anında büyük bir şok yaşadığını ancak can kaybı veya ciddi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. En dikkat çeken detay ise aracın akıbetiyle ilgili oldu.

"MÜŞTERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Yılmaz, piyasa değeri 15 milyon lira olan aracın kaskosunun olmadığını ve müşterisinin mağduriyetini gidermek için tüm masrafı kendisinin üstleneceğini açıkladı. Yılmaz, "Çok şükür canımızda bir şey yok. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz" dedi.

USTA O ANLARI ANLATTI:

