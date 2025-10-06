Gaziantep’te akılalmaz olay! Parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı! Kaskla öldürüldü!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde önceki gece yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı hayatını kaybetti.

İddialara göre olay, parkta uygunsuz davranışlar sergileyen bir çiftin, çevreden geçen Ahmet Kayıkçı tarafından uyarılmasıyla başladı. Kayıkçı'nın uyarısına şiddetle tepki gösteren M.C.A. isimli şahıs, yanında bulunan motosiklet kaskını kullanarak Kayıkçı'yı feci şekilde darbetti.

Canice darbedilen Ahmet Kayıkçı, ağır yaralı olarak çevredeki vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kayıkçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan M.C.A. ve kız arkadaşı E.Ö., olay sonrası motosikletle hızla kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.