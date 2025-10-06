Gaziantep'te akılalmaz olay! Parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı! Kaskla öldürüldü!

Gaziantep Şahinbey’de vicdanları sızlatan cinayet! Parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyaran 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, erkek şahıs tarafından motosiklet kaskıyla canice dövüldü. Ağır yaralanan Kayıkçı hayatını kaybederken, katil zanlısı ve kız arkadaşı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde önceki gece yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 61 yaşındaki Ahmet Kayıkçı hayatını kaybetti.

KASKLI SALDIRI CAN ALDI

İddialara göre olay, parkta uygunsuz davranışlar sergileyen bir çiftin, çevreden geçen Ahmet Kayıkçı tarafından uyarılmasıyla başladı. Kayıkçı'nın uyarısına şiddetle tepki gösteren M.C.A. isimli şahıs, yanında bulunan motosiklet kaskını kullanarak Kayıkçı'yı feci şekilde darbetti.

Canice darbedilen Ahmet Kayıkçı, ağır yaralı olarak çevredeki vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kayıkçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan M.C.A. ve kız arkadaşı E.Ö., olay sonrası motosikletle hızla kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

KATİL ZANLILARI ŞOK OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak çevredeki güvenlik kameralarını ve plaka tanıma sistemlerini detaylıca inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen katil zanlısı M.C.A. ve kız arkadaşı E.Ö.'nün adreslerine şok bir operasyon düzenlendi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen zanlıların, Ahmet Kayıkçı'yı kaskla darbettiği anların detayları araştırılıyor. Gaziantep'te "parkta uyarı cinayeti" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.