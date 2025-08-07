Gaziantep’te kan donduran aile içi cinayet! Baba oğlunu öldürdü suçu ağabeye yıktılar: Gizli tanık her şeyi anlattı

İlk etapta ağabey İbrahim Halil T. cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim oldu. Ancak jandarma, baba Muhsin T.'nin olaydan hemen sonra oğlunun yanına değil de ters istikametteki kız kardeşinin evine gitmesinden şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi.

BARUT İZİNİ SİLMEK İÇİN ELLERİNİ ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKAMIŞ!

Soruşturma kapsamında gizli tanık olarak dinlenen bir kişi, olay günü Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında ciddi bir tartışma yaşandığını, ardından silah sesleri duyduğunu anlattı. Gizli tanık, "Rasim T, 'Baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dedi. Kovanları toplattı, İbrahim Halil'e ateş ettirip elinde barut izi oluşmasını sağladı. Muhsin T.'ye de 'ellerini çamaşır suyuyla yıka, üstünü değiştir' dedi" ifadelerini kullandı. Tanık ayrıca, cinayette kullanılan silahın babaya ait olduğunu ve tüm köyün Eyyüp'ü aslında babasının vurduğunu bildiğini iddia etti.