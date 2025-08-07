Gaziantep'te kan donduran aile içi cinayet! Baba oğlunu öldürdü suçu ağabeye yıktılar: Gizli tanık her şeyi anlattı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 29 yaşındaki Eyyüp T.’nin tabancayla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın gerçek yüzü gizli tanığın ifadeleriyle ortaya çıktı. Babanın elindeki barut izini silmek için ellerini çamaşır suyuyla yıkadığı, cinayetin ise organize şekilde örtbas edilmeye çalışıldığı iddia edilirken işte şoke eden detaylar...

Gaziantep’te kan donduran aile içi cinayet! Baba oğlunu öldürdü suçu ağabeye yıktılar: Gizli tanık her şeyi anlattı
MEHMET BONCUK

Olay, 22 Haziran'da Gaziantep'in Karkamış ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Eyyüp T, evlerinin bahçesinde silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

KÖYDE HERKES BİLİYOR: "BABASI VURDU, AĞABEY ÜSTLENDİ"

İlk etapta ağabey İbrahim Halil T. cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim oldu. Ancak jandarma, baba Muhsin T.'nin olaydan hemen sonra oğlunun yanına değil de ters istikametteki kız kardeşinin evine gitmesinden şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi.

BARUT İZİNİ SİLMEK İÇİN ELLERİNİ ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKAMIŞ!

Soruşturma kapsamında gizli tanık olarak dinlenen bir kişi, olay günü Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında ciddi bir tartışma yaşandığını, ardından silah sesleri duyduğunu anlattı. Gizli tanık, "Rasim T, 'Baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dedi. Kovanları toplattı, İbrahim Halil'e ateş ettirip elinde barut izi oluşmasını sağladı. Muhsin T.'ye de 'ellerini çamaşır suyuyla yıka, üstünü değiştir' dedi" ifadelerini kullandı. Tanık ayrıca, cinayette kullanılan silahın babaya ait olduğunu ve tüm köyün Eyyüp'ü aslında babasının vurduğunu bildiğini iddia etti.

3 TUTUKLAMA, 9 ADLİ KONTROL: AİLE BİRLİK OLUP SUSMUŞ

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, baba Muhsin T, amca Rasim T ve bazı aile fertleri dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Baba Muhsin T. "alt soydan akrabayı öldürmek" suçundan, amca Rasim T. ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan tutuklandı. Ağabey İbrahim Halil T'nin tutukluluğu devam ederken, diğer 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME BEKLENİYOR: ŞOK EDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın iddianameyi tamamlamasının ardından dava süreci başlayacak. Olayla ilgili gizli tanık ifadeleri, organize şekilde işlenmiş ve üstü örtülmeye çalışılmış bir cinayet ihtimalini güçlendiriyor.