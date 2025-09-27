Güllü’nün menajeri hastaneden fotoğraflar paylaştı: Sonuçları bekliyorduk! Meğer 1 hafta önce…

Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü anlattı. Talihsiz sanatçının 1 hafta önce ise denge kaybı problemi nedeniyle hastaneye gittiği ortaya çıktı. Detayları menajeri paylaştı

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

MENAJERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı.

Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.