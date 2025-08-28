Güzellik uzmanı Çiğdem’in kahreden sonu: Mide ameliyatından sonra öldü! “Dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et”

"DİKİŞ YERLERİM İÇERİDEN ÇOK KÖTÜ BATIYOR, YARDIM ET" DİYORDU

Her şeyin 10 gün içinde olduğunu anlatan Çiğdem Bulut'un üvey ağabeyi Barış Tumur (35), ameliyata güle güle şarkı söyleyerek gittiğini anlattı. Doktorun ameliyat sonrası şikayetleri umursamadığını iddia eden Barış Tumur, "Hastaneden çıktığı için psikolojik olabileceğini, bir psikoloğa götürmesini söyledi doktor. Durumu daha da kötüleşti, 'Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et' diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı. 5-6 tane serum ve ağrı kesici vurmuşlar. Gece yarısına kadar hiçbir röntgen çekilmemiş, tahlil yapılmamış. Gece 02.00'de lavaboya giderken buz gibi ter atarak bayılıyor. Burada nabzının 5'e düştüğü tespit edildi. Daha sonra kalbi duruyor ve 15 dakika boyunca yeniden çalıştırılmaya çalışıldı, sonrasında da yoğun bakıma alındı. Daha sonra da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akşam da ölüm haberini aldık. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz" dedi.