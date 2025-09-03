SON DAKİKA: İş İnsanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bugün çıkarılacak mı? Çalışmalara TCG Alemdar gemisi de katıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos'ta parçalanmış halde bulunan teknesinin sahibi, iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı. Ancak, naaşın bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmaları büyük bir güçlükle yürütülüyor. Bu zorlu operasyon için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, yeni bir gelişme olarak TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katıldı.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi Yukay'ın naaşına 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyonlarda bölgede görev yapan TCG Işın gemisinin yanına bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de katıldı. Yetkililer, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde cansız bedenin bugün içerisinde denizden çıkarılmasının tahmin edildiğini bildirdi.
BUGÜNE KADAR NE OLMUŞTU?
Yalova'dan, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ
Soruşturma sürerken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.