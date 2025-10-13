Hatay'da inanılmaz hırsızlık görüntüleri! Alışveriş yapıyormuş gibi rahattı: Çaldığı ürün şaşkınlık yarattı

Hatay'da bir kişi, iş yerinin dondurma dolabından yaklaşık 7 bin TL değerinde ürün çaldı. Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Hatay’da inanılmaz hırsızlık görüntüleri! Alışveriş yapıyormuş gibi rahattı: Çaldığı ürün şaşkınlık yarattı
İHA

Akılalmaz olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hatay’da inanılmaz hırsızlık görüntüleri! Alışveriş yapıyormuş gibi rahattı: Çaldığı ürün şaşkınlık yarattı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının faili S.S. yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.