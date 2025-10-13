Hatay'da inanılmaz hırsızlık görüntüleri! Alışveriş yapıyormuş gibi rahattı: Çaldığı ürün şaşkınlık yarattı
Hatay'da bir kişi, iş yerinin dondurma dolabından yaklaşık 7 bin TL değerinde ürün çaldı. Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Akılalmaz olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde bulunan dondurma dolabından 7 bin liralık ürün çalınması üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayının faili S.S. yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.