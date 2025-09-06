Hatay’da maymuna şiddet cezasız kalmadı: O caniliği sosyal medyada paylaştılar!

Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi'nde, kaçak yollarla getirilen bir maymunun şiddete maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı. O caniye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.