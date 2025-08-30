Hatay’daki mezarlıkta gizemli olay! 13’üne birden zarar vermişti: Gerçek ortaya çıktı!

"MAHALLELİ OLARAK TEDİRGİNİZ"

Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz" dedi.