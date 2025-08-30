Hatay'daki mezarlıkta gizemli olay! 13'üne birden zarar vermişti: Gerçek ortaya çıktı!
Hatay Dörtyol'daki mezarlıkta 13 mezar, kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Bölge halkında büyük üzüntü yaratan ve ilçede merak yaratan olayda sır perdesi aralandı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki 13 mezara zarar verilmiş ve yaşanan olay ilçede merak konusu olmuştu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili gerçek gün yüzüne çıktı.
Yapılan incelemede; mezarlara zarar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, söz konusu akli dengesi bozuk şahsın Adana'da tedavi altına alınacağını bildirdi.
Mezarlığın zarar gördüğünü dile getiren mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Hasan Yanar, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın, hastaneye yatırılmasını istiyoruz.