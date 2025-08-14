İBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki’den yeni ifade! “2 milyon dolar para istedi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk dosyasının şüphelilerinden cezaevine tutuklu bulunan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

MURAT KAPKİ İFADE VERDİ

İş insanı Murat Kapki bugün Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna ifade verdi. Kapki ifadesinde, basında yer alan el yazısı şikayet dilekçesinin kendisine ait olduğunu doğruladı. Kapki, "Cezaevindeyken Melih isimli soyadını hatırlamadığım aynı zamanda vekaletimin bulunduğu avukat arkadaşım bana ulaşarak Mücahit Birincinin benimle görüşmek istediğini ve şahsın benim tutuklu bulunduğum dosyadan tahliye ettirebileceğini bana iletmek amacıyla bahsettiğim Melih isimle arkadaşımla haber gönderdi. " dedi.

"BİR HAFTA İÇİNDE TAHLİYE OLACAĞIMI SÖYLEDİ"

Kapki, soruşturma kapsamında 3 defa etkin pişmanlık hükümlerinde faydalanarak ifade verdiğini, beyanlarının yeterli görünmediğinden halen tutuklu olduğunu için tahliye olabileceği düşüncesiyle Mücahit Birinci görüştüğünü ve vekalet verdiğini ifadesinde bahsetti. Birinci'yi daha önceden tanımadığını, kendisini ziyarete geldiği gün gördüğünü belirten Kapki, "Bana makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini söyledi. Bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Ben de bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1.5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı istedi. "dedi.