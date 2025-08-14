İBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki’den yeni ifade! “2 milyon dolar para istedi”
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den yeni ifade. Kapki, avukat Mücahit Birinci’nin kendisini cezaevinde ziyarete gelerek tahliye edebileceği yönünde vaadlerde bulunarak 2 milyon dolar para istediğini söyledi. Kapki, Birinci’den şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yolsuzluk dosyasının şüphelilerinden cezaevine tutuklu bulunan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
MURAT KAPKİ İFADE VERDİ
İş insanı Murat Kapki bugün Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna ifade verdi. Kapki ifadesinde, basında yer alan el yazısı şikayet dilekçesinin kendisine ait olduğunu doğruladı. Kapki, "Cezaevindeyken Melih isimli soyadını hatırlamadığım aynı zamanda vekaletimin bulunduğu avukat arkadaşım bana ulaşarak Mücahit Birincinin benimle görüşmek istediğini ve şahsın benim tutuklu bulunduğum dosyadan tahliye ettirebileceğini bana iletmek amacıyla bahsettiğim Melih isimle arkadaşımla haber gönderdi. " dedi.
"BİR HAFTA İÇİNDE TAHLİYE OLACAĞIMI SÖYLEDİ"
Kapki, soruşturma kapsamında 3 defa etkin pişmanlık hükümlerinde faydalanarak ifade verdiğini, beyanlarının yeterli görünmediğinden halen tutuklu olduğunu için tahliye olabileceği düşüncesiyle Mücahit Birinci görüştüğünü ve vekalet verdiğini ifadesinde bahsetti. Birinci'yi daha önceden tanımadığını, kendisini ziyarete geldiği gün gördüğünü belirten Kapki, "Bana makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini söyledi. Bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Ben de bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1.5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı istedi. "dedi.
"İMZALAMAYI REDDETTİM"
Söz konusu metinlerin içeriğinde "Şikayetimdir" başlıklı 4 madde halinde hususlar bulunduğunu belirten Kapki, "Ben bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip metinde geçen hususların doğru olmadığını belirtti. Söz konusu metni imzalamayı reddettim. Kendisine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söyledi. "şeklinde konuştu.
"2 MİLYON DOLAR ALACAĞINI SÖYLEDİ"
Bazı gazetecilerin aleyhine yazılar yazdığını, bunu söylediğinde ise Birinci'nin tüm durumları tersine çevireceğini söylediğini ileri süren Kapki, "Kendisin teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığında benden 2 milyon dolar para alacağını söyledi. Fakat bu ücreti isterken bu parayı herhangi birine vereceğine dair ibaresi olmadı. Ben kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı." dedi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Daha sonra Mücahit Birinci'nin yanına gelerek söz konusu maddelerin olduğu metni kendisinden aldığını söyleyen Kapki, " Kendisi çıkarken tahliye olup olamayacağımı sordum. Birinci'de 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu. Birinci, adliye içerisinde ilişkili olduğu hakim ya da savcı olduğuna dair vaatte bulunmadı. El yazılı dilekçenin sosyal medyaya ve siyasilerin eline nasıl geçtiğini bilmediğini ileri süren Kapki Mücahit Binici'den şikayetçi oldu.