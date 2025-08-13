SON DAKİKA | İstanbul’da dehşet: İş adamını kaçırıp 2 gün rehin tuttular! "Her gün döverek para istediler"

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşinin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi. İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Telefondaki klşinin, annesine rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini aktardığı bilgisi de edinildi. Kadın ise eşininin kaçırıldığını, eşinin arkadaşlarının telefonla kendisini araması ve 'Bizden para istediler' cümleleri üzerine öğrendi.

ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARA MESAJ ATIP PARA İSTEDİLER...

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığını değerlendirdi. Şüphelilerin, iş insanının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.