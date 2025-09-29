Isparta’da vatandaşların huzurunu bozan araçlar trafikten men edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler; Işıkkent Mahallesi, Zafer Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Kutlubey Mahallesi Kaymakkapı Kavşağı, Bahçelievler Mahallesi 102. Cadde - 143. Cadde'de gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 263 şahıs ile 103 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç ve sürücülerine idari para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi.