İstanbul - Avcılar’da çöp evden 12 kamyonet eşya çıktı

Olay Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Apartmanda oturan Nebahat Silig, 4 yıl önce eşini kaybetti. Eşinin vefatının ardından psikolojisi bozulduğu iddia edilen kadın, bulduğu her türlü eşyayı evinnde biriktirmeye başladı. Evde tuvaletin yanı sıra banyo, 3 oda ve koridora kadar her yere kutu, torba, poşetler dolusu eşya yığan kadın bununla da yetinmeyerek dairenin önündeki koridoru da eşyalarla doldurdu.

EKİPLER ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Bina sakinlerininin şikayeti üzerine Avcılar Kaymakamlığı binada tespit yaptı. Adresteki evin 'Çöp ev' olduğu belirlenince Hıfzısıhha Kurulu kararıyla evin tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi, Tarım İlçe Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekipler Nebahat Silig'in evine geldi. Evde olmayan kadın kısa süre sonra daireye gelirken, içeri girmek isteyen ekiplere anahtarın yanında olmadığını söyledi. Bunun üzerine çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, poşetler dolusu eşya yığınıyla karşılaştı.

EŞYALAR 2 GÜNDE TAŞINDI

Tüm oda, mutfak ve tuvaletin neredeyse tamamen dolu olduğu belirlenirken, koridorda eşyalara basmadan yürümenin imkansız olduğu görüldü. Eşyaları taşımanın uzun süreceğinin anlaşılması üzerine Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden istenen kamyonet arka balkonun önüne getirildi. Birinci kattaki evden eşya, poşet ve kutular kamyonete atıldı. Eşyaların daireden tahliye edilmesi 2 gün boyunca devam ettii. Polis ekipleri Silig ile apartmanın bahçesinde zaman geçirirken, belediyeye bağlı ekipler daireden 12 kamyonet eşya çıkardı. Çıkarılan eşyalar kamyonetlere yüklendi.

'KOMŞULAR ÇOK RAHATSIZ OLUYOR'

Gümüşpala Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçi, "Mahallemizde oturuyor. Eşi vardı eşi vefat ettikten sonra kendine gelemedi. Önce ayrı bir dükkanda kalıyorları orası da çöp ev oldu. Orayı da boşalttık. Eşi öldükten sonra buraya taşındı.Şimdi ne bulursa getirip evine dolduruyor. İyice dengesi bozuldu nerede ne bulursa getirip evine dolduruyor. Haliyle bu durumda komşular da çok rahatsız oluyor. " dedi.Aynı binada oturan komşu bir kadın, "20 yıldır böyle. Eşi vardı vefat etti kendisinin istifçilik hastalığı var. Pek akli dengesi de yerinde değil. Kimi kimsesi de yok bildiğimiz kadarıyla. Hiçkimse gelip de ne yapıyorsun ne ediyorsun demiyor. Yemek verirsek yiyor vermezsek yemiyor. "dedi. Bina sakinlerinden Şenay Özkırlangıç ise, "Bulduğu herşeyi eve getirip biriktirme huyu var. Bayağı da eşya toplamış ev çöp ev olmuş. Biz de şaşırdık görünce. Ben onu sadece manavın önünde görüyodum yiyecek toplarken. Ben de eve girince şoke oldum.Korkunç bir manzara var" diye konuştu.Nebahat Silig'in Avcılar Kaymakamlığı tarafından uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi.