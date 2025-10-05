İstanbul - Sultangazi’de yolda ilerleyen araca yumruk attı; kendisini uyaranları bıçakla tehdit etti

Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolun ortasında bekleyen E.T. isimli kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. Zaman zaman araçların arasında dolaşan ve el hareketleri yaparak yön gösteren kişi, bir otomobilin önünde durdu. Araç sürücüsünün hareket etmesi üzerine, şüpheli sürücüye saldırmaya çalışarak aracın camlarına vurdu. Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu kez çevredekilerin kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, belindeki maket bıçağını çıkararak vatandaşlarla tartıştı ardından da üzerlerine yürüdü. Çevredekiler yoldan uzaklaşırken, saldırgan E.T. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSTÜNDEN 1 BIÇAK DAHA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.T.'nin üzerinden ikinci bir bıçak daha çıktı. Sürücü Hüseyin M.'nin şikayeti üzerine aracın önünü kesen ve bıçakla çevredekileri tehdit eden E.T. polis merkezine götürüldü. E.T. hakkında 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kesici ve delici aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı.