İstanbul'da fuhuş çetesinin eline düşmüştü: Ukraynalı Kateryna devlet şefkatiyle yaşama tutundu
Ukrayna-Rusya savaşında yaşadığı Rivne şehrinden sosyal medya üzerinden görüştüğü kişinin daveti üzerine İstanbul’a gelen ve fuhuş çetesinin pençesine düşen 29 yaşındaki Kateryna B.’nin dramını SABAH, 3 Ağustos'ta gündeme taşımıştı. Yeniden hayata tutunan Kateryna B., tedavi edildikten sonra kadın sığınma evine yerleştirildi.
Ukrayna'da savaş ortamında dağılan bir ailenin çocuğu olarak sosyal medyadan tanıştığı İlyas isimli bir kişinin İstanbul'a deveti ile gelen 29 yaşındaki Kateryna B. fuhuş çetesinin eline düştükten sonra il il dolaştırılarak fuhuş bataklığına hapsedilmişti.
İstanbul'da psikolojisi bozulmuş halde iki kişi tarafından otomobile bindirilip götürülmek üzereyken yardımsever avukat A.Ç. tarafından fark edilen Kateryna B.,resmi makamlara teslim edilerek tedavi altına alınmıştı.
SABAH GÜNDEME GETİRMİŞTİ!
Ülkesine dönmek istediğini dile getiren Kateryna B.'nin dramını SABAH, 3 Ağustos'ta sayfasına taşımış, bunun üzerine genç kadın tedavisi için Bakırköy Sadi Konuk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Pisikiyatri Servisi'ne yatırılmıştı.
KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Bakırköy'de bir ayı aşkın sürede tedavisi tamamlanan ve psikolojik travmayı atlatan Kateryna B., İstanbul Valiliği İl Göç müdürlüğü ve sonrasında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki bir kadın sığınma evine yerleştirildi.