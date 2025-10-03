İstanbul’da iş yeri kurşunlayan şüpheliler, Bodrum’da yakalandı; 5 tutuklama

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 9 Eylül'de İstanbul Büyükçekmece'de bir mekanı kurşunlayan Efe Doğukan Doğan ile Aykut Akdoğan'ın Yunanistan'a kaçmak üzere Bodrum'a geldiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gölköy Mahallesi'nde bir evde saklandığını ve kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. Ekipler, jandarma komando ve Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'nın da desteğiyle adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Adreste, Akdoğan ve Doğan'ın yanı sıra saklanmalarına ve kaçma hazırlıklarına yardım ettikleri belirlenen Tansu Arın (49), Ç.G.(52) ve E.B. (43) yakalandı. Evde yapılan aramada 40 gram kokain ele geçirildi. Doğan'ın hırsızlık, kurşunlamadan 15, Akdoğan'ın kurşunlama, hırsızlıktan 20 ve Arın'ın dolandırıcılık olmak üzere 15 suç kaydı olduğu belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 9 Eylül'de İstanbul Büyükçekmece'de bir mekanı kurşunlayan Efe Doğukan Doğan ile Aykut Akdoğan'ın Yunanistan'a kaçmak üzere Bodrum'a geldiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gölköy Mahallesi'nde bir evde saklandığını ve kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. Ekipler, jandarma komando ve Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'nın da desteğiyle adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Adreste, Akdoğan ve Doğan'ın yanı sıra saklanmalarına ve kaçma hazırlıklarına yardım ettikleri belirlenen Tansu Arın (49), Ç.G.(52) ve E.B. (43) yakalandı. Evde yapılan aramada 40 gram kokain ele geçirildi. Doğan'ın hırsızlık, kurşunlamadan 15, Akdoğan'ın kurşunlama, hırsızlıktan 20 ve Arın'ın dolandırıcılık olmak üzere 15 suç kaydı olduğu belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.