İstanbul'da pes dedirten olay! 80 yaşındaki adamı tam 4 milyon TL dolandırdı! "Bana kanserim dedi ama..."

İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki evli ve torun sahibi Salim Y., kendisinden 32 yaş küçük bir kadınla tanıştı. 9 yıl boyunca duygusal birliktelik yaşadığı kadın, iddialara göre yaşlı adamı "kanserim" ve "iş kuracağım" gibi yalanlarla toplamda 4 milyon TL'den fazla dolandırdı. Tüm mal varlığını satıp kredi çeken Salim Y., paralarını geri istediğinde ise tehdit edildi. Ailesini mağdur ettiğini söyleyen yaşlı adam, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 09:32 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2025 11:16

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Salim Y., 2016 yılında tanıştığı 48 yaşındaki Möhbet K. (haber metninde Mohbet A. olarak geçiyor) ile duygusal bir ilişkiye başladı. 9 yıl süren bu birliktelik boyunca, genç kadın sürekli olarak yaşlı sevgilisinden para talep etti. Salim Y., iddialara göre genç kadının ve oğlunun kira, mutfak masrafı, elektrik, su ve cep telefonu gibi tüm harcamalarını karşıladı. Hatta kadının şehir dışında okuduğunu söylediği oğlunun okul masrafları için aylık 20 bin lira ödedi ve yangın çıktığı yalanıyla 300 bin lira daha gönderdi.

"KANSERİM DİYEREK 500 BİN TL İSTEDİ" Dolandırıcılık iddiaları, kadın "kanserim" diyerek tedavi masrafları için 500 bin lira istemesiyle devam etti. Ardından, bir güzellik uzmanı olduğunu söyleyerek iş kurma vaadiyle 500 bin lira daha aldı. Ancak ne tedaviye ne de iş kurmaya dair herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yaşlı adamın maddi desteği bunlarla da sınırlı kalmadı. Möhbet K.'ye 400 bin liraya araba aldıran Salim Y., ayrıca 450 bin lira vererek kadının dişlerine implant yaptırdı. Bu süreçte Salim Y., tüm bu harcamaları karşılamak için bir dairesini ve dört dükkanını sattı, hatta bankadan yüklü miktarda krediler çekti.