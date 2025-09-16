İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik 7 ve 15 Eylül tarihleri arasında bir düzü çalışa gerçekleştirildi. Savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Şişli, Güngören, Ümraniye, Ataşehir, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 309 kilo 300 gram skunk, 200 kilo 400 gram metamfetamin, 2 kilo 450 gram kokain, 1 milyon 318 bin 366 sentetik ecza hap ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı açıklanan 75 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların tamamı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan ele geçen uyuşturucu maddeler emniyette sergilenirken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personelini tebrik etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, 6 ilçede ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin, "Uyuşturucuyla mücadelemiz okulda, sokakta ve siber alanda kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük destekçimiz olan İstanbul halkına, bizlere verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.