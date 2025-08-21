İzmir'de şoke eden olay! Kamyonetinde ölü bulundu! İhanet cinayet ve sır perdesi...

İzmir'de, ayakkabı toptancısı Mehmet Akgül'ün (49) kamyonetinde öldürülmesiyle ilgili dava, ihanet ve sırlarla dolu bir hikâyeyi ortaya koyuyor. Olayla ilgili tutuklu yargılanan eşi Anıl Akgül (44), yasak aşk yaşadığı iddia edilen Rojhat Kızılban (36) ve tetikçi olduğu öne sürülen Gültekin Uslu (46) suçlamaları reddederken, ailenin şahitlikleri davaya damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 15:58

10 Nisan 2024'te, Ramazan Bayramı'nın ilk sabahı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Mehmet Akgül, kamyonetinin direksiyonunda başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saatlerce süren kamera kayıtlarını inceleyerek, Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün, Rojhat Kızılban ile ilişkisi olduğunu ve cinayeti planladığını belirledi.

İHANET İDDİASI VE CİNAYET Anıl Akgül, ilk ifadesinde cinayeti itiraf ederek, Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında Gültekin Uslu'yu kiraladığını söyledi. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren sanıklar, mahkemede suçlamaları kabul etmedi.