Kağıthane’de şok olay! Kuyumcu kadına 4. kez silahlı saldırı! Meğer 14 yaşındaki tetikçileri eski eşi tutmuş...

'EVİNİZE BEYAZ EŞYA ALACAĞIM'

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurtdışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, 'Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurtdışına çıkaracağım' sözlerini söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.