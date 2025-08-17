Kağıthane'de şok olay! Kuyumcu kadına 4. kez silahlı saldırı! Meğer 14 yaşındaki tetikçileri eski eşi tutmuş...
İstanbul – Kağıthane’de bir kuyumcu dükkanına bir gün arayla iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma, akıllara durgunluk veren detayları ortaya çıkardı. Saldırıların azmettiricisinin, iş yeri sahibi kadının boşanma aşamasında olduğu ve yurt dışında bulunan eşi olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan iki çocuk yaştaki şüphelinin evinde ise piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Nurtepe Mahallesi'inde 15 Temmuz günü ilk olay medyana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı.
Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.'yi (14) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN UYUŞTURUCU BULUNDU
Gözaltına alınan 2 şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Haklarında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.