Kamu görevlisi gibi tanıttılar, güven kazanıp tuzak kurdular: 31 ilde 188 şüpheli yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 31 ilde yürütülen operasyonlarda, vatandaşları sistematik biçimde kandırarak dolandıran organize suç şebekeleri çökertildi. İl Emniyet Müdürlüklerinin sahada titizlikle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, 1 ay içinde toplam 225 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 102'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilere yönelik adli işlemler ise devam ediyor.

107 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK HACMİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 107 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen veriler, çetenin mali büyüklüğünü ve örgütlü yapısını gözler önüne serdi.

KAMU GÖREVLİSİ GİBİ DAVRANIP GÜVEN KAZANDILAR

Soruşturmada, şüphelilerin dolandırıcılığı gerçekleştirmek için çok sayıda yöntem kullandığı belirlendi. Zanlıların kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka çalışanı veya uzlaştırmacı gibi tanıtarak mağdurları kandırdığı ortaya çıktı. Kimi zaman telefonla arayıp "çekiliş kazandınız" diyerek, kimi zaman da "size iş bulabiliriz" vaadiyle tuzak kurdukları anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TUZAK

Dolandırıcıların sosyal medya ve tanışma uygulamaları üzerinden ulaştıkları vatandaşlara fahiş fiyatlarla ürün ve hizmet satışı yaparak para talep ettiği, hatta bazı mağdurlarla samimiyet kurduktan sonra bu yakınlığı kullanarak şantajla para sızdırdığı belirlendi. Ayrıca sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satma vaadiyle de çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRECEK

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.