Kamyonetin çarptığı servis minibüsü yayaların üzerine savruldu; kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne yandan çarptı.

Kontrolün kaybolduğu servis minibüsü kaldırımda bekleyen yayaların üzerine yöneldi. Sürücünün son andaki manevrası ile olası facia önlenirken, yayaların panik yaşadığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.