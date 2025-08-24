Kastamonu'da feci kaza: 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı hayatını kaybetti
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, 21 Ağustos Cuma günü Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya (16) otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yağmur Pehlivanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 16 yaşındaki çocuk 3 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Yağmur Pehlivanlı'nın cenazesinin ikindi namazını müteakiben Kuzeykent Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Daday Sarıçam köyündeki aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.