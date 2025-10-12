Kastamonu’da korkutan kaza: Takla atan otomobil orta refüje çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan aracın orta rüfeje çıktığı kazada sürücü O.K. ile oğlu C.K. yaralandı.