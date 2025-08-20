SON DAKİKA | Katil İsrail, işgal planında ilk aşamaya geçti! Gazze ve çevresi kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından işgal planında ilk aşamaya geçildi. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'deki operasyonun ilk aşamasına geçildiğini belirterek "İsrail ordusu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı." dedi.
Son dakika haberleri: İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail'in Gazze'yi işgal planında ilk aşamaya geçildiğini duyurdu.
Defrin, İsrail ordusunun Gazze ve çevresini kontrol altına aldığını belirterek, "Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'deki operasyonun ilk aşamasına geçildi." dedi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI
İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.
Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.