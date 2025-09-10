Kırıkkale’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Sürücüler hayatını kaybetti!

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Dilekçi (56) yönetimindeki otomobil ile Mustafa Ergül'ün (46) kullandığı 71 ET098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.