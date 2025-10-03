Kırmızı ışıkta duran otomobil, aracın çarpması ile ikiye bölündü; kaza kamerada

Mevlüt Külcü'nün otomobili savrularak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise yaralandı.