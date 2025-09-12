"Kısa bir mola, Pazartesi görüşürüz" yazılı not bırakıp kaçmıştı: O kuyumcudan haber var!

Kırşehir'de vatandaşlar kuyumcunun kapısına asılı "Kısa bir mola " yazısını günler sonra fark etti. Kuyumcu A.D. ve eşi D.D müşterilerinden topladığı altınları ve paraları alıp sırra kadem bastı. Kuyumcu çifte ulaşılamaması üzerine alacaklı olduklarını ve dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve polise başvurdu. Şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve çevik kuvvet ekipleri, kapalı kuyumcu dükkanının kepenklerini açarak inceleme yaptı. Yapılan kontrolde iş yerindeki altınların yerinde olmadığı belirlendi.

Mağdur vatandaşlar, kuyumcunun kendilerini "Kampanya yapıyoruz, bunu senden başkasına yapmam" diyerek ikna ettiğini, karşılığında verdikleri çeklerin karşılıksız çıktığını ve toplam alacaklarının 1,5 milyon TL'den başlayıp bazıları için 2 ila 3 milyon TL'ye ulaştığını iddia etti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu, A.D. ve eşi D.D. İstanbul'da gözaltına alınıp Kırşehir'e getirildi. Adliyeye sevk edilen çiftten A.D. tutuklanırken, eşi D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.