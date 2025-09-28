Konya’da akılalmaz vahşet! Dolandırıldığı iddiasıyla önce ortağını yaraladı yetmedi mimarı katletti! Meğer 2 gün evde...

Av tüfeği fabrikasında çalışan ve emlakçılık da yapan Mevlüt Tosun, kendisini masör olarak tanıtan İrem Ö. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan 900 bin TL kredi çekti ve işe girişti.