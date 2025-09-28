Konya'da akılalmaz vahşet! Dolandırıldığı iddiasıyla önce ortağını yaraladı yetmedi mimarı katletti! Meğer 2 gün evde...
Konya’da masaj salonu açma hayaliyle çektiği 900 bin TL kredi sonrası dolandırıldığını iddia eden Mevlüt Tosun (38), dehşet verici bir intikam zinciri başlattı. Tosun, aynı gün içinde önce ortağı Hasan Aktepe’yi ağır yaraladı, ardından sadece 2,5 saat sonra salonun tasarımını yapan mimar Necati Şadi Kılıç'ı (29) ofisinde öldürdü. Olayın kronolojisi ve sanığın cinayetin ardından söylediği çarpıcı sözler, kentte infial yarattı.
Av tüfeği fabrikasında çalışan ve emlakçılık da yapan Mevlüt Tosun, kendisini masör olarak tanıtan İrem Ö. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan 900 bin TL kredi çekti ve işe girişti.
900 BİN TL'LİK KREDİ HAYALİ, İREM Ö. VE TATİL MOLASI
Salonun tasarımı için mimar Necati Şadi Kılıç'la, ortaklık için ise Hasan Aktepe ile anlaştı. Ancak belediyeden izin çıkmaması üzerine projede ilerleme sağlanamayınca Tosun, dolandırıldığı şüphesine kapıldı. Kısa süre sonra, ortağı Aktepe ve İrem Ö.'nün Antalya'ya tatile gittiğini öğrenen Tosun, dolandırıldığına kesin kanaat getirdi.
YARI ÇIPLAK DEHŞET: AYNI TÜFEKLE İKİ SALDIRI
Dolandırıldığını düşünen Mevlüt Tosun, 14 Mayıs 2024 günü Selçuklu'daki stüdyo tipi eve giderek Aktepe'yi beklemeye başladı. Tatilden dönen ortağı Hasan Aktepe'yi yanında taşıdığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacağından vurdu. Tüfek ikinci kez ateş almayınca bu kez yanında bulunan bıçakla Aktepe'yi boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı.