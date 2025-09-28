Konya'da akılalmaz vahşet! Dolandırıldığı iddiasıyla önce ortağını yaraladı yetmedi mimarı katletti! Meğer 2 gün evde...

Konya’da masaj salonu açma hayaliyle çektiği 900 bin TL kredi sonrası dolandırıldığını iddia eden Mevlüt Tosun (38), dehşet verici bir intikam zinciri başlattı. Tosun, aynı gün içinde önce ortağı Hasan Aktepe’yi ağır yaraladı, ardından sadece 2,5 saat sonra salonun tasarımını yapan mimar Necati Şadi Kılıç'ı (29) ofisinde öldürdü. Olayın kronolojisi ve sanığın cinayetin ardından söylediği çarpıcı sözler, kentte infial yarattı.

DHA

Av tüfeği fabrikasında çalışan ve emlakçılık da yapan Mevlüt Tosun, kendisini masör olarak tanıtan İrem Ö. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan 900 bin TL kredi çekti ve işe girişti.

900 BİN TL'LİK KREDİ HAYALİ, İREM Ö. VE TATİL MOLASI

Salonun tasarımı için mimar Necati Şadi Kılıç'la, ortaklık için ise Hasan Aktepe ile anlaştı. Ancak belediyeden izin çıkmaması üzerine projede ilerleme sağlanamayınca Tosun, dolandırıldığı şüphesine kapıldı. Kısa süre sonra, ortağı Aktepe ve İrem Ö.'nün Antalya'ya tatile gittiğini öğrenen Tosun, dolandırıldığına kesin kanaat getirdi.

YARI ÇIPLAK DEHŞET: AYNI TÜFEKLE İKİ SALDIRI

Dolandırıldığını düşünen Mevlüt Tosun, 14 Mayıs 2024 günü Selçuklu'daki stüdyo tipi eve giderek Aktepe'yi beklemeye başladı. Tatilden dönen ortağı Hasan Aktepe'yi yanında taşıdığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacağından vurdu. Tüfek ikinci kez ateş almayınca bu kez yanında bulunan bıçakla Aktepe'yi boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı.

Saldırı sırasında İrem Ö. ise olay yerinden kaçmayı başardı. Aktepe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis her yerde Mevlüt Tosun'u ararken, Tosun ilk olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Yazır Mahallesi'ndeki mimar Necati Şadi Kılıç'ın ofisine gitti. Burada buluştuğu Kılıç'a aynı tüfekle tam 3 el ateş etti, göğsünden yaraladı. Tüm müdahalelere rağmen genç mimar Kılıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"SIRASI GELEN GİDER, KİMSE DOLANDIRICILIK YAPMAYACAK"

Otomobiliyle kaçan Mevlüt Tosun, kısa süre sonra Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf eden Tosun, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelerek şunları söyledi: Vakti geldiğinde bütün çiçekler açacak. Sırası gelen gider, kimse dolandırıcılık yapmayacak ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından tutuklanan Mevlüt Tosun, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak mimarı öldürmekten müebbet, ortağını yaralamaktan ise 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.