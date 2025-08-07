Konya’da eski koca dehşeti! 26 yaşındaki Sena Ceran’ın yardım çığlığı: Her gün ölüm korkusu yaşıyorum!

Çünkü biliyorum ki bu bitmeyecek. Yakın zamanda içeriden çıkacak ve kabus devam edecek. Oradan bile huzursuz etmeye devam ediyor. Ben onun için elimden gelenin fazlasını yaptım. Ama o kullandığı maddelerin etkisiyle ailemizi darmadağın etti. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durup, hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Sürekli arkama bakarak yorulmaktan çok yoruldum. Rahat bir nefes almak istiyorum. Her telefon çaldığında yüreğim yerinden çıkacak gibi oluyor. Sürekli tehditler, küfürler ediyor. Ben genç bir anneyim. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ölüm korkusuyla yaşamak değil hayata bağlanarak yaşamak istiyorum. Bu hayattan fazla bir şey istemiyorum" dedi.