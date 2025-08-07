Konya'da eski koca dehşeti! 26 yaşındaki Sena Ceran'ın yardım çığlığı: Her gün ölüm korkusu yaşıyorum!
Konya'da 26 yaşındaki Sena Ceran, eski eşi yüzünden kabusu yaşadı. Evliliği boyunca gördüğü şiddet, boşanmasına rağmen durmayan Sena Ceran, eski eşinin yakında cezaevinden çıkacak olması nedeniyle korku dolu günler yaşamaya başladı. Eşinin cezaevindeyken bile kendisini rahatsız ettiğini belirten Ceran, yardım çağrısı yaptı: Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Sürekli arkama bakarak yorulmaktan çok yoruldum. Kardeşim yanımda olmadan dışarıya çıkamıyorum
Sena Ceran, 2017 yılında oto tamircisi Fatih Çiftçi (29) ile severek evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir de kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin evlilikleri mutlu bir şekilde ilerlerken iddiaya göre Çiftçi uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Genç kadının bunu istememesi üzerine ikili arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Fatih Çiftçi maddenin de etkisiyle eşine şiddet uyguladı. Sena Ceran her şeye rağmen evliliğine sahip çıkıp, eşini tedavi ettirmek için mücadele verdi. Eşini AMETEM'e getirip tedavi ettirdi. Ancak Fatih Çiftçi uyuşturucu kullanmaya, eşini darp etmeyi sürdürdü. Sena Ceran 2023 yılında eşi hakkında şikayetçi oldu. Fatih Çiftçi 'basit yaralama' suçundan 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı. Yine 2024 yılının Mart ayında eşini darp eden Çiftçi, bu kez de 'hakaret' ve 'eşe karşı basit yarama' suçlarından toplamda 8 bin 70 TL adli para cezasına çarptırıldı.
BOŞANDI AMA ŞİDDETTEN KURTULAMADI
Sena Ceran, eşinden boşanmak için harekete geçti. Genç kadın 1 yıl önce eşinden boşanarak çocuğuyla birlikte baba evine döndü. Ancak genç kadının hayatındaki kabus bitmedi. Çiftçi, eski eşine 'Senin hayatını zindana çevireceğim' dedi ve dediğini yaptı. Fatih Çiftçi, Sena'nın ailesinin evini basarak herkesi tehdit etti. Sürekli genç kadının telefonla arayıp, tehdit ve hakaretler eden Çiftçi, uzaklaştırma kararına rağmen son olarak geçtiğimiz Mayıs ayında genç kadının çalıştığı markete giderek konuşmak istediğini söyledi. Fatih Çiftçi, dışarıya çağırdığı eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan Çiftçi serbest bırakıldı. Ancak daha önce eşine karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ceza aldığı için tutuklanarak cezaevine kondu.
'KARDEŞİM OLMADAN DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM'
Fatih Çiftçi, kapalı cezaevinden sonra açık cezaevine kondu. Yakın zamanda çıkması muhtemelen olan Çiftçi, cezaevindeyken de iddiaya göre eşini sık sık arayıp şikayetini geri çekmesini istiyor. Ölüm korkusuyla yaşadığını, sokağa çıkmakta bile tereddüt ettiğini belirten Sena Ceran, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Ceran, "Boşandım ama hayatımdaki hem psikolojik hem de fiziksel şiddet bir türlü bitmedi. Artık korkudan çalışamıyorum. Kardeşlerim yanımda olmadan dışarıya çıkamıyorum. Hayatıma, çocuğuma konsantre olamıyorum.