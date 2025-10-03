Kültür sanatta rekor yılı! Sezon 'Sanat her yerde' vizyonuyla açıldı! Bakan Ersoy duyurdu: Çarşamba günü biletler 120 TL olacak

Türkiye, kültür ve sanat hayatında yeni bir dönemin kapılarını araladı. 2025-2026 Kültür-Sanat Sezonu “Sanat Her Yerde” vizyonuyla başladı. 7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçının buluşturacağı yeni sezonda, sanatın kalbi Türkiye’nin dört bir yanında atacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıttı. Yeni sezonu “Sanat Her Yerde” vizyonuyla açtıklarını belirten Ersoy, “Türkiye’nin dört bir yanında sahnelerimiz yükselecek, sergilerimiz açılacak, konserlerimiz yankılanacak” dedi.

Yeni sezonun yalnızca bir sanat takvimi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen kültür vizyonunun en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, AKM'nin 2,5 milyon sanatseveri ağırladığına ve sadece geçtiğimiz yıl 2 bin 390 etkinlik yapıldığına dikkat çekti. Ersoy, "AKM, İstanbul'un merkezinde kültür ve sanat dendiğinde akla gelen ilk adres olmuştur." dedi. Ankara'daki CSO Ada'nın ise geçtiğimiz sanat yılında 300 bine yakın izleyiciyi ağırladığını belirten Ersoy, 30 yıl boyunca atıl kalan yapının artık "sorunlarla değil, sanatla anılan" bir mekâna dönüştüğünü ifade etti.

"MİLYONLARI SANATIN BÜYÜSÜYLE BULUŞTURACAĞIZ" Yeni sezonda da AKM ve CSO Ada'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin lokomotif mekânları olacağını dile getiren Ersoy, sahnelerden sergilere, konserlerden festivallere uzanan binlerce etkinlikle milyonları sanatın büyüsüyle buluşturacaklarını söyledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcından bugüne gösterdiği gelişime dikkat çeken Ersoy, "Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, Türkiye Kültür Yolu Festivali, kendi alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğini kazanmış durumda." ifadelerini kullandı. Bu yıl 8 ay sürecek festival kapsamında 20 şehirde, binden fazla mekânda 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinlik düzenleneceğini belirten Ersoy, 2026 yılında festivalin 26 şehre, 2027'de ise 32 şehre ulaşacağını söyledi. Festival takvimine gelecek yıl Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da ekleneceğini vurgulayan Ersoy, 2027 yılında ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın festival programına dahil olacağını kaydetti. Bakan Ersoy, "Bir Anadolu Şenliği" ile "Yaşayan Miras Şölenleri"nin de Türkiye'nin dört bir yanında devam edeceğini sözlerine ekledi.