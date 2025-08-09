Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlıyor, ilk fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni sezonuyla bekleniyor!
Kuruluş Osman 7. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bir sezona başlayacak olan atv'nin sevilen yapımında tarihin en güçlü padişahlarından Orhan Bey'i sevilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, Kadroda kimler yer alacak, belli oldu mu? İşte, yeni sezon için Bozdağ Filmin açıklaması...
atv'nin reyting rekortmeni yapımı Kuruluş Osman sezon finali yapmıştı. Şimdi ise gözler sevilen yapımın yeni sezonuna çevrildi. Konu hakkında Bozdağ Film açıklama yaparken, yeni sezonun ilk oyuncusu da resmi olarak belli oldu. Mert Yazıcıoğlu yeni sezonda Orhan Bey'e hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kuruluş Osman'da yeni bir sezon başlıyor. 7. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide, tarihin en güçlü padişahlarından Orhan Bey'e hayat verecek ismin Mert Yazıcıoğlu olduğu açıklandı. Sosyal medyada büyük yankı bulan gelişme sonrası milyonlar dizinin ne zaman başlayacağını araştırdı.
Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"