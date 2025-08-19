Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman? Mert Yazıcıoğlu kadroda! Kuruluş Osman yeni sezon ilk fragman yayınlandı mı?
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 7. sezon hazırlıklarıyla gündemde. Bozdağ Film imzalı yapım, bu sezon da tarih ve aksiyon tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yapımcı şirketten yapılan resmi açıklamada, Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterini başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun canlandıracağı duyuruldu. Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte, detaylar...
Kuruluş Osman 7. sezon için geri sayım başladı. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği diziden yeni sezon öncesi önemli bir gelişme paylaşıldı. Orhan Bey karakteriyle diziye Mert Yazıcıoğlu katıldı. Yapımcı şirketten yapılan resmi açıklamanın ardından Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi izleyicileirn gündemine yerleşti. Peki, Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu.
Dizinin yeni sezonuna dair paylaşılan bu gelişme sosyal medyada büyük ses getirirken, Kuruluş Osman hayranları da gözlerini yeni bölümlerin yayın tarihine çevirdi.
Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"