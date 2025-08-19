Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman? Mert Yazıcıoğlu kadroda! Kuruluş Osman yeni sezon ilk fragman yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 7. sezon için geri sayım başladı. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği diziden yeni sezon öncesi önemli bir gelişme paylaşıldı. Orhan Bey karakteriyle diziye Mert Yazıcıoğlu katıldı. Yapımcı şirketten yapılan resmi açıklamanın ardından Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi izleyicileirn gündemine yerleşti. Peki, Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?