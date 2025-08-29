Başakşehir'de şok olay! Kurye kılığında apartmana girip eşini vurdu "Ucu eşime doğru dönünce..."
İstanbul Başakşehir’de boşanma aşamasında olduğu eşini kurye kılığına girerek vuran Emrah Y., olay sonrası kaçtığı boş arazide silahı başına dayayıp polise direndi. 5 saat süren müzakereler sonrası teslim olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede tedavi altında.
Korkunç olay önceki gün saat 16.00 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Kurye kılığında siteye giren Emrah Y., boşanma aşamasında olduğu eşi İlayda Y.'yi silahla göğsünden yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
5 SAATTE İKNA EDİLDİ
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Emrah Y.'nin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren müzakeresinin ardından şüpheli Emrah Y., elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"İYİ OLDUĞUNU ANLAYINCA TESLİM OLDUM"
Tutuklanan şüpheli Emrah Y., ifadesinde ise şunları söyledi: "Masaj salonlarım vardı. Eşim İlayda Y., ile evlenince bu iş sorun olmaya başladı ve hepsini zararına tek tek sattım. Sonra da kuryeliğe başladım. Bir süre önce de boşanma kararı almıştık. Eşim bu süreçte bana sürekli 'keşke ölsen' diyordu. Ben de belime bir silah takıp onun yanına gittim.