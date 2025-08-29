Başakşehir'de şok olay! Kurye kılığında apartmana girip eşini vurdu "Ucu eşime doğru dönünce..."

İstanbul Başakşehir’de boşanma aşamasında olduğu eşini kurye kılığına girerek vuran Emrah Y., olay sonrası kaçtığı boş arazide silahı başına dayayıp polise direndi. 5 saat süren müzakereler sonrası teslim olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede tedavi altında.

Başakşehir’de şok olay! Kurye kılığında apartmana girip eşini vurdu Ucu eşime doğru dönünce...
HUZEYFE ATICI

Korkunç olay önceki gün saat 16.00 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Kurye kılığında siteye giren Emrah Y., boşanma aşamasında olduğu eşi İlayda Y.'yi silahla göğsünden yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Başakşehir’de şok olay! Kurye kılığında apartmana girip eşini vurdu Ucu eşime doğru dönünce...

5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Emrah Y.'nin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren müzakeresinin ardından şüpheli Emrah Y., elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir’de şok olay! Kurye kılığında apartmana girip eşini vurdu Ucu eşime doğru dönünce...

"İYİ OLDUĞUNU ANLAYINCA TESLİM OLDUM"

Tutuklanan şüpheli Emrah Y., ifadesinde ise şunları söyledi: "Masaj salonlarım vardı. Eşim İlayda Y., ile evlenince bu iş sorun olmaya başladı ve hepsini zararına tek tek sattım. Sonra da kuryeliğe başladım. Bir süre önce de boşanma kararı almıştık. Eşim bu süreçte bana sürekli 'keşke ölsen' diyordu. Ben de belime bir silah takıp onun yanına gittim.

Başakşehir’de şok olay! Kurye kılığında apartmana girip eşini vurdu Ucu eşime doğru dönünce...

Evde erkek kardeşi de vardı. Eşime sen bana 'keşke ölsen' diyorsun ya, 'şimdi karşında kendimi öldüreceğim' dedim. Elimi belime atıp silahı başıma dayadım. Eşim de 'Ne yapıyorsun?' dedi ve elime sarıldı. Ucu eşime doğru dönünce birden omzunda patladı. Sonra da korkup kaçtım. Boş bir araziye gittim ve polisler geldi. Polislere, 'Eşim ölürse ben de burada kendimi öldüreceğim' dedim. Bir süre sonra iyi olduğunu anlayınca da teslim oldum"