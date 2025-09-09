Kuzenini öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Tahliyemi talep etmiyorum

Olay, geçen yıl 22 Eylül'de saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi. Onur Altan, halasının oğlu Beytullah Soylu'ya çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden vurulan Beytullah Soylu götürüldüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan Soylu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Kaçan Onur Altan, polisin operasyonunda suç aleti tüfek ile birlikte saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur Altan'ın saklanmasına yardım ettiği belirlenen eşi Şerife Altan, arkadaşları Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız gözaltına alındı. Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız hakkında ev hapsi kararı verildi.

Haklarında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Onur Altan ve eşi Şerife Altan ile 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis istenen Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya ölen Beytullah Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılan Onur Altan, "Tanıkların aleyhimde verdikleri ifadeleri kabul etmiyorum. Eşimin bana silah verdiğini görmeleri mümkün değildir. Olay aniden araçlarla karşılaştığımızda yaşandı. Beni kovalamadıklarını söylüyorlar ama beni kovaladılar. O günkü telefon konuşma kayıtlarının çıkarılması ile söylediklerinin yalan olduğunun ortaya çıkacaktır. Başka bir diyeceğim yoktur" dedi. Onur Altan, hakimin 'Talebin nedir?' sorusuna ise "Tahliyemi talep etmiyorum" yanıtını verdi.

Şerife Altan da SEGBİS sistemiyle verdiği ifadede, "Tanık beyanlarındaki aleyhte ifadeleri kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir'in adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.