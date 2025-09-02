La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu’nda etkili olması beklenen La Niña hava olayına rağmen küresel sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı. Uzmanlara göre, Eylül 2025’te başlaması öngörülen bu hava olayı, gezegeni bir miktar soğutsa da iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi daha ağır basacak.
WMO'nun son raporuna göre Mart 2025'ten bu yana devam eden nötr iklim koşulları sona ermek üzere. Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun süredir ortalamaya yakın seyretmesi, La Niña'nın ortaya çıkması için uygun koşulların oluştuğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu değişimin dünya genelinde hava sistemlerini ve yağış rejimlerini de etkileyebileceğini belirtiyor.
NÖTR İKLİM DÖNEMİ SONA ERİYO
Raporda, Eylül-Kasım 2025 döneminde hem Kuzey hem Güney Yarımküre'nin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği vurgulandı. Bu durum, La Niña'nın soğutucu etkisinin bile küresel sıcaklık artışını dengelemekte yetersiz kaldığını gösteriyor.
UZMANLARDAN SEKTÖRLERE UYARI
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklim tahminlerinin yalnızca meteorolojik bilgi sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde stratejik planlama için bir rehber olduğunu ifade etti.