La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

Saulo, bu tahminlerin doğru yorumlandığında milyonlarca dolarlık ekonomik kaybın önüne geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "El Niño ve La Niña gibi iklim olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler, ülkeler için hayati bir iklim istihbaratı aracıdır. Bu veriler, yalnızca ekonomik anlamda değil, doğal afet risklerinin yönetilmesi ve hazırlık süreçlerinde de kritik rol oynuyor. Doğru kullanıldığında binlerce hayat kurtarılabilir."

LA NİñA VE EL NİñO: ZIT KUTUPLARIN DENGESİ Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bu iki hava olayı, dünya ikliminde büyük dalgalanmalara sebep oluyor: El Niño: Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkar ve küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Genellikle kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi etkilerle ilişkilendirilir.