La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu’nda etkili olması beklenen La Niña hava olayına rağmen küresel sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı. Uzmanlara göre, Eylül 2025’te başlaması öngörülen bu hava olayı, gezegeni bir miktar soğutsa da iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi daha ağır basacak.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?
AA

WMO'nun son raporuna göre Mart 2025'ten bu yana devam eden nötr iklim koşulları sona ermek üzere. Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun süredir ortalamaya yakın seyretmesi, La Niña'nın ortaya çıkması için uygun koşulların oluştuğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu değişimin dünya genelinde hava sistemlerini ve yağış rejimlerini de etkileyebileceğini belirtiyor.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

NÖTR İKLİM DÖNEMİ SONA ERİYO

Raporda, Eylül-Kasım 2025 döneminde hem Kuzey hem Güney Yarımküre'nin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği vurgulandı. Bu durum, La Niña'nın soğutucu etkisinin bile küresel sıcaklık artışını dengelemekte yetersiz kaldığını gösteriyor.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

UZMANLARDAN SEKTÖRLERE UYARI

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklim tahminlerinin yalnızca meteorolojik bilgi sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde stratejik planlama için bir rehber olduğunu ifade etti.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

Saulo, bu tahminlerin doğru yorumlandığında milyonlarca dolarlık ekonomik kaybın önüne geçtiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "El Niño ve La Niña gibi iklim olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler, ülkeler için hayati bir iklim istihbaratı aracıdır. Bu veriler, yalnızca ekonomik anlamda değil, doğal afet risklerinin yönetilmesi ve hazırlık süreçlerinde de kritik rol oynuyor. Doğru kullanıldığında binlerce hayat kurtarılabilir."

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

LA NİñA VE EL NİñO: ZIT KUTUPLARIN DENGESİ

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bu iki hava olayı, dünya ikliminde büyük dalgalanmalara sebep oluyor: El Niño: Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkar ve küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Genellikle kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi etkilerle ilişkilendirilir.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

La Niña: El Niño'nun tersi bir süreçtir. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın altına düşmesiyle gerçekleşir ve daha serin hava koşulları getirir. Ancak iklim değişikliği nedeniyle bu serinleme etkisi artık küresel ortalamaları ciddi şekilde düşüremiyor. Nötr İklim Koşulları: İki olay arasındaki geçiş dönemlerinde görülür ve nispeten daha dengeli hava koşulları hakimdir.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ DAHA GÜÇLÜ

Bilim insanları, La Niña'nın soğutucu etkisinin geçmişe kıyasla zayıfladığını ve bunun küresel ısınmanın geldiği noktayı gösterdiğini söylüyor. Dünya genelinde sera gazı salınımlarının artması ve okyanusların daha fazla ısı depolaması, bu tür doğal iklim döngülerinin etkisini gölgede bırakıyor. WMO raporuna göre 2025 yılı, iklim değişikliğinin etkilerinin daha net hissedileceği yıllardan biri olacak. Özellikle tarım alanları, enerji altyapısı ve sağlık sistemleri aşırı sıcaklar ve değişken hava koşullarından doğrudan etkilenecek.

La Nina başlıyor! Buna rağmen dünya genelinde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkacak! Türkiye bundan etkilenecek mi?

TÜRKİYE VE BÖLGESEL ETKİLER

Uzmanlar, La Niña'nın Türkiye ve çevresinde de etkilerini göstereceğini belirtiyor. Orta Doğu ve Akdeniz havzasında sonbahar döneminde ortalamaların üzerinde sıcaklıklar yaşanabilir. Yağış rejimlerinde ise bölgesel farklılıklar görülmesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetler, su kaynaklarının yönetimi ve şehirleşme politikaları açısından bu tahminler kritik önem taşıyor.