Malatya’da acı olay: 17 yaşındaki Ahmet Gökduman hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki ilk müdahalesinin ardından da ambulans helikopter ile Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.